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شولتس يعلن أنه لا ينوي التدخل بكثرة في شؤون السياسة بصفته مستشارًا سابقًا

02:56 م الإثنين 05 مايو 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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آيشفالده (ألمانيا)- (د ب أ)

كشف المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس أنه لا ينوي التدخل بشكل مبالغ فيه في شؤون السياسة بصفته مستشارًا سابقًا.

وخلال ندوة نقاشية مع طلاب إحدى المدارس في مدينة آيشفالده بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" لن أسعى إلى أن أصبح غنيًا، ولن أمارس الضغط السياسي (اللوبي)، ولن أديم الظهور كل صباح في الإذاعة لأقول ما الذي تفعله الحكومة بشكل خاطئ".

وأضاف أنه يريد أن يُسهم في العمل على أن "تسير الأمور بشكل جيد في البلاد"، مشيرا إلى أن لديه الوسائل والإمكانات لذلك، وأنه يعتزم - إذا طال به العمر - أن يقوم بهذا الدور خلال الثلاثين سنة القادمة.

ويعتزم الجيش الألماني إقامة استعراض موسيقي عسكري كبير مساء اليوم الاثنين لتوديع شولتس. وجرت العادة أن تقام مثل هذه المراسم العسكرية بعد غروب الشمس على أضواء المشاعل قبالة وزارة الدفاع في برلين عند مغادرة جميع المستشارين والرؤساء ووزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين مناصبهم، تكريما لهم.

وإذا ما تم انتخاب زعيم الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، كما هو متوقَّع غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الألماني ليصبح المستشار العاشر للبلاد، فستنتهي ولاية شولتس بتسليمه وثيقة التعيين الرسمية إلى ميرتس؛ وسيكون شولتس بذلك قد قضى 1245 يوما في منصب المستشار.

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أولاف شولتس السياسة الحكومة الالمانية
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