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جنوب أفريقيا تخطط لبناء مفاعلات للطاقة النووية بقيمة 3,3 مليار دولار

02:15 م الإثنين 05 مايو 2025

جنوب أفريقيا

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جوهانسبرج- (د ب أ)

قال وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا، كجوسيانتشو راموكجوبا، أن بلاده تسعى لإنفاق ما يصل إلى 60 مليار راند (3,3 مليار دولار) على مشروع لبناء مفاعلات للطاقة النووية.

ونقلت صحيفة بزينس تايمز عن راموكجوبا قوله إنه لن يتم تمويل هذا المشروع من الأموال العامة، وأن البلاد ستنظر في عطاءات مقدمة من الولايات المتحدة، والصين، وكوريا الجنوبية، وفرنسا وروسيا نظرا لأن هذه الدول تهيمن على هذه الصناعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن المشروع سيوفر ما لا يقل عن 10 جيجاواط من الطاقة، ونقلت عن راموكجوبا قوله إن جنوب أفريقيا تدرس إمكانية تزويد الصين بمواد خام لتخصيب الوقود النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تستحوذ على 27 % من المفاعلات التي يجري إنشاؤها حاليا، وستضيف 70 جيجاواط إضافية من الطاقة النووية.

وكان الرئيس السابق جاكوب زوما من أبرز الداعمين لبناء ثمانية مفاعلات، كانت ستبلغ قدرتها الإنتاجية 9600 ميجاواط من الطاقة، لكن سيريل رامافوزا، الذي خلفه في المنصب، علق هذه الخطة.

وكانت محكمة محلية قد أوقفت في عام 2017 قرارا صدر في عام 2015 بشأن الحصول على طاقة نووية جديدة، ضمن خطة قدرت تكلفتها ما يصل إلى تريليون راند.

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وزير الكهرباء والطاقة جوهانسبرج أفريقيا الطاقة النووية
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