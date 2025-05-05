الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط صف في حادث سير خلال عملية عسكرية على حدود غزة

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط الصف دجين دانيال ساهالو، في حادث سير خلال عملية عسكرية على حدود غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست".

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن ضابط الصف ساهالو /41 عاما/، المنحدر من مدينة رحوفوت في وسط إسرائيل، خدم في كتيبة الهندسة رقم 5067 التابعة لسلاح الهندسة القتالية.

وبحسب إحصاءات الجيش الإسرائيلي، فإن مقتل ساهالو يرفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 854.