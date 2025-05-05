بعد إجلاء نحو 1800 سائح.. مشاهد من سيول البتراء في الأردن

القاهرة- مصراوي:

أجلت السلطات الأردنية أمس الأحد مئات السائحين من مدينة البتراء الأثرية بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في سيول اجتاحت الموقع الأثري.

وقال مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البتراء، يزن محادين، إن كوادر الإنقاذ في الإقليم والدفاع المدني تمكنت من إجلاء 1785 سائحًا من الموقع دون تسجيل أي إصابات.

تشهد منطقة البتراء، وهي من أبرز المعالم السياحية في الأردن، تأثيرات قوية من منخفض جوي أثر بشكل خاص على مناطق جنوب المملكة.

ونتيجة لذلك، تساقطت أمطار غزيرة في المدينة الأثرية، مما أدى إلى تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وزيادة سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

البترا 🇯🇴 ♥️

ما شاء الله تبارك الرحمن 🤲#الاردن #VisitJordan pic.twitter.com/vAcRCHCCYK — كل ما هو أردني جميل (@BUEJordan) May 5, 2025

وأوضح محادين في تصريحاته لقناة "المملكة" الرسمية، أن عملية الإجلاء شملت المناطق الأكثر تعرضًا للسيول مثل "الخزنة"، "السيق"، "منطقة الرصاصة"، "الدير"، و"سطوح النبي هارون".

كما أكد أن كوادر الدفاع المدني نجحت في إجلاء معظم السياح في الوقت المناسب، دون وقوع إصابات. كما أوقفت سلطة إقليم البتراء بيع التذاكر لضمان سلامة الزوار.

في إطار مواجهة تأثيرات المنخفض الجوي، قامت فرق البحث والإنقاذ من مديريات شرطة الطفيلة والبتراء والدفاع المدني وقوات الدرك والشرطة السياحية بتشكيل فرق متخصصة للتعامل مع بلاغات مفقودين في مناطق أخرى من جنوب المملكة.

وأفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بأن البلاغ الأول يتعلق بمجموعة سياح تم محاصرتها بسبب السيول في منطقة الشوبك، حيث تم إجلاء 14 سائحًا من دون إصابات، بينما لا يزال البحث جاريًا عن أم وابنها مفقودين في المنطقة.

إجلاء مئات السائحين جراء سيول جارفة في البترا الأردنية.. ومقتل أم وابنها من الجنسية البلجيكية فقدا في سيول الشوبك! pic.twitter.com/J1EPw0w6Jm — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) May 5, 2025

وفي نفس السياق، باشرت فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة عمليات البحث عن شخص مفقود أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول.

تعكس هذه الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات، تزايدًا ملحوظًا في تواتر وشدة هذه الأحداث بسبب التغير المناخي.

وقد أصبحت الأمطار الغزيرة أكثر تواترًا في السنوات الأخيرة، مما يتطلب مزيدًا من الاستعدادات والاحتياطات في المناطق التي تشهد مثل هذه التحديات البيئية.

ودعت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المواطنين والزوار إلى توخي الحيطة والحذر، مع الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول والأمطار. كما تواصل الجهات المعنية في الأردن مراقبة الوضع عن كثب لضمان سلامة المواطنين والسياح.