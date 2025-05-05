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مسؤولان إسرائيليان: الكابينت وافق على خطة للسيطرة على غزة

12:00 م الإثنين 05 مايو 2025

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب- (أ ب)

قال مسؤولان إسرائيليان إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) وافق، اليوم الاثنين، على خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة والبقاء فيه لفترة زمنية غير محددة.


وتأتي هذه الخطة في إطار جهود إسرائيل لزيادة الضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن والتفاوض على وقف إطلاق النار وفق الشروط الإسرائيلية.


وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لكونهما يناقشان خططا عسكرية، إن الخطة تتضمن أيضا تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة.

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