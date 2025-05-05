كييف تعلن إسقاط 42 من أصل 116 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 42 من أصل 116 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم/ كيه إن- 23 تم إطلاقهما من منطقة كورسك على منطقة سومي، و116 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميليروفو الروسية، وبريمورسك بمنطقة زابوريجيا (المحتلة مؤقتا)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 42 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 21 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في منطقتي سومي، ودونيتسك، نتيجة للهجوم الروسي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 26 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إنه "في الفترة ما بين الساعة 23:00 يوم 4 مايو الجاري وحتى الساعة 02:30 بتوقيت موسكو يوم 5 مايو/أيار، تم اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل الدفاعات الجوية"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي" الروسية.

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 17 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.