عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة قرب العاصمة

موسكو- (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية وقوع هجوم بطائرات مسيرة في منطقة موسكو في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، حيث تم تدمير أربع طائرات مسيرة فوق مدينة بودولسك، جنوبي العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت الطائرات المسيرة.

وأضاف سوبيانين، نقلا عن معلومات أولية، أنه لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقلا عن هيئة الطيران الروسية، أنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار دوموديدوفو بموسكو، كإجراء مؤقت احترازي.

وعلق المطار رحلات الوصول والمغادرة قبل أن يتم استئنافها في الساعة الرابعة صباحا (01:00 بتوقيت جرينتش).