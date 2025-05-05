وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان للتوسط لوقف التصعيد مع الهند

إسلام آباد- (أ ب)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى باكستان اليوم الاثنين، لمحاولة التوسط لوقف التصعيد بين إسلام آباد ونيودلهي على إثر الهجوم الدموي الذي استهدف سياحا في كشمير الهندية الشهر الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن زيارة عراقجي هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع المستوى منذ اشتعال التوترات في أعقاب وقوع الهجوم بمنطقة كشمير المتنازع عليها. وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من عرض طهران المساعدة في تخفيف حدة التوترات بين الجارتين النوويتين.

وكان في استقبال عراقجي مسؤولون باكستانيون بارزون بعد وصوله إلى مطار يقع بالقرب من إسلام آباد.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بنظيره الباكستاني إسحاق دار، بالإضافة إلى الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، بحسب وزارة الخارجية.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.