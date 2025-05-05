القسام: قتلنا وجرحنا أفراد قوة إسرائيلية في كمين مركب بجنوب غزة

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الإثنين قتل وجرح أفراد قوة هندسية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة .

وقالت القسام ، في بيان لها اليوم الإثنين: "خلال كمين مركب، تمكنا من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، ثم اشتبكنا معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد القوة".

وأضافت: "بعدها تمكنا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة".