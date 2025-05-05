ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتز، وذلك بعد إقالة الأخير مؤخرا.

وأوضح ترامب، أن القرار النهائي بشأن تعيين ميلر لم يتخذ بعد، لكنه من بين الأسماء المطروحة بقوة، متوقعا حسم الملف خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال ترامب "أتوقع تعيين مستشار الأمن القومي في غضون 6 أشهر، ماركو روبيو لن يقوم بذلك لفترة طويلة، ستيفن ميلر في قمة الهرم الإداري، أعتقد أنه يشغل هذا المنصب بالفعل، بطريقة غير مباشرة، لأنه يملك الكثير ليقوله في أمور كثيرة. إنه شخص ذو قيمة كبيرة في الإدارة".

وكان ترامب أكد، أن وزير خارجيته ماركو روبيو قد يحتفظ أيضا بمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار ترامب إلى إمكانية الإبقاء على روبيو كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي إلى أجل غير مسمى.

واستشهد ترامب بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر قائلا: "هنري كيسنجر أدى الأمرين معا"، مضيفا أن هناك نظرية تقول "إنك لا تحتاج إلى شخصين".

يذكر أن ترامب أعلن عن إقالة مستشاره القومي مايك والتز يوم الخميس الماضي.

كما أعلن في وقت لاحق أنه سيرشح والتز ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روبيو سيتولى مؤقتا منصب مستشار الأمن القومي مع احتفاظه بمنصبه في وزارة الخارجية.

ويشار إلى أن والتز كان أحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر برنامج المراسلات "سيجنال".