روسيا تُعلن اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية



وكالات

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، ليل الأحد وحتى فجر اليوم الاثنين، 26 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الروسية، وتم تدميرها بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي، إنه في الفترة ما بين الساعة 23:00 يوم 4 مايو وحتى الساعة 02:30 بتوقيت موسكو يوم 5 مايو، تم اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل الدفاعات الجوية، بحسب روسيا اليوم.

ووفقا لوزارة الدفاع فقد توزعت الاعتراضات في المناطق التالية: "17 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو".

وأعلنت الدفاع الروسية يوم الأحد نجاح قواتها في إصابة قاذفة صواريخ لنظام "نيبتون" الأوكراني المضاد للسفن ومرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية ومنشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يواصل الجيش الروسي توسيع نطاق عملياته لإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تحاول بها ضرب روسيا.