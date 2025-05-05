الدفاع المدني ينتشل عشرات الشهداء والمصابين في شمال قطاع غزة



وكالات

انتشلت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الاثنين، عشرات الجثث من شمال القطاع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للمباني السكنية والمنازل.

وشهدت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة تطورات بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين وحتى هذه اللحظة، إذ سقط شهداء وجرحى باستهداف طائرات إسرائيلية لعمارة "رموز" قرب مفترق الكرامة شمال غربي مدينة غزة، شمال القطاع.

وفي الشمال أيضا، أفاد الدفاع المدني أنه "انتشل 4 شهداء و5 مصابين وما زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "العطار" بمنطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الدفاع المدني، أنه انتشل أيضا 15 شهيدا و10 مصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال عمارة "رموز" قرب مفترق الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وفي الجنوب، استشهد الشاب أحمد البيرم، متأثرا بإصابته قبل يومين باستهداف منزلهم بمنطقة الحاووز بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتشهد غزة تصعيدا عسكريا غير مسبوق مع موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على توسيع الهجوم البري والجوي في القطاع، واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتعزيز العمليات العسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هدفه هو "تدمير كل البنى التحتية" التابعة لحركة حماس، وأكد السيطرة على نحو ثلث مساحة القطاع، مع استمرار العمليات المكثفة خصوصا في مدينة غزة ورفح.

ولا تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وانتشار الجوع وشح المواد الأساسية.