ترامب: لا أستبعد لقاء فلاديمير بوتين بالسعودية في مايو



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يستبعد إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال زيارته للمملكة في أواسط مايو.

وردا على سؤال من الصحفيين حول نيته لقاء نظيره الروسي خلال جولته المخطط لها، أضاف الرئيس الأمريكي: "لا أعلم، علينا أن نفكر في الأمر، سنتوجه في القريب العاجل إلى العربية السعودية"، بحسب روسيا اليوم.

كان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيلتقي مع نظيره الروسي خلال جولته في الشرق الأوسط، التي سيزور خلالها السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

وخلال وجوده على متن طائرته المتوجهة يوم الأحد من فلوريدا إلى واشنطن، حاول أحد الصحفيين طرح سؤال على ترامب الذي قاطعه بالاستفسار عن الوسيلة الإعلامية التي يمثلها، وعندما علم أنها وول ستريت جورنال قال له: "أنتم تتعاملون معنا بشكل سيئ. صحيفتكم تتدحرج فعلا نحو الجحيم. واصلوا السير على هذا الطريق. يالها من صحيفة عفنة".

وعندما سئل عن المحادثات مع بوتين، تابع ترامب القول: "لن أتحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال عن ذلك لأنه سيكون مضيعة للوقت، هناك محادثات جارية، لكنني لا أريد التحدث إلى وول ستريت جورنال انظروا، وول ستريت جورنال تسترشد بالصين، وهي ضارة جدا لبلادنا".

وشدد ترامب على أنه أجرى، محادثات جيدة للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع حول روسيا وأوكرانيا.

وقال: "لقد أجرينا بالفعل محادثات جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، هناك كراهية شديدة بين هذين الجانبين، بل وحتى بين الجنرالات فيهما، لقد تراكمت كميات هائلة من الحقد والكراهية الشديدة هناك، لكننا أجرينا محادثات جيدة فعلا خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الرئيس الأمريكي، لم يكشف خلال ذلك أية تفاصيل عن المفاوضات التي تحدث عنها.

وقبل ذلك أعلن ترامب، أن بلاده باتت أقرب للتوصل إلى اتفاق مع أحد أطراف الصراع في أوكرانيا، لكنه رفض تحديده.

وقال ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا "ربما يكون قريبا للغاية".

وفي الوقت نفسه، اعترف بأن هذا قد يكون "مستحيلا تماما".