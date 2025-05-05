روسيا تُدمر 4 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو في أجواء بودولسك



وكالات

أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع في مدينة بودولسك الحضرية صدت هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو.

وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في بودولسك الحضرية هجوما شنته أربع مسيرات متجهة إلى موسكو"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أنه "وفقا للبيانات الأولية، لم تسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام"، مؤكدا أن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث".

وأعلنت الدفاع الروسية الأحد، أن ضربات قواتها أصابت قاذفة صواريخ لنظام "نيبتون" الأوكراني المضاد للسفن ومرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية ومنشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا، فيما يواصل الجيش الروسي التصدي لمحاولات الهجوم بالمسيرات وتوسيع نطاق عملياته وتطهير المناطق.