إعلان

روسيا تُدمر 4 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو في أجواء بودولسك

04:21 ص الإثنين 05 مايو 2025

مسيرات أوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع في مدينة بودولسك الحضرية صدت هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو.

وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في بودولسك الحضرية هجوما شنته أربع مسيرات متجهة إلى موسكو"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أنه "وفقا للبيانات الأولية، لم تسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام"، مؤكدا أن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث".

وأعلنت الدفاع الروسية الأحد، أن ضربات قواتها أصابت قاذفة صواريخ لنظام "نيبتون" الأوكراني المضاد للسفن ومرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية ومنشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا، فيما يواصل الجيش الروسي التصدي لمحاولات الهجوم بالمسيرات وتوسيع نطاق عملياته وتطهير المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات أوكرانية روسيا موسكو تدمير مسيرات أوكرانية الدفاعات الجوية الروسية الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان