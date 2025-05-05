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إعلام حوثي: غارتان أمريكيتان على مديرية رغوان بمحافظة مأرب

01:31 ص الإثنين 05 مايو 2025

قصف أمريكي على اليمن

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الطيران الحربي الأمريكي شن في الساعات الأولى من صباح اليوم، غارتان أمريكيتان على مديرية رغوان بمحافظة مأرب، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قبل قليل، تضرر عدد من المحال التجارية جراء القصف الأمريكي على شارع الأربعين في مديرية شعوب بصنعاء.

كانت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله "الحوثيين"، قد قالت إن عدوانا أمريكيا بـ3 غارات استهدف منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل والعالم بأسره مهددون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإنها "لن تتسامح مع ذلك وسنتخذ إجراءات شديدة ضدهم".

وقال نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تمامًا وهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تنطلق من إيران.

وأضاف نتنياهو، "سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

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