عون يشكر نظيره الإماراتي على السماح لمواطنيه بالسفر إلى لبنان

( د ب أ )

أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من 7 مايو الجاري.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأحد إن "الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من 7 مايو 2025 وأعرب له عن تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابوظبي".

وثمّن الرئيس عون " هذه الخطوة وهذه الاستجابة الكريمة التي تُعبّر عن نُبل الموقف وصدق النوايا، حيث وعد ووفى"، مبدياً "تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والإماراتي".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت اليوم إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى الجمهورية اللبنانية، والسماح لهم بالسفر إليها وذلك اعتباراً من السابع من الشهر الجاري.