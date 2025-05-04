إعلام عبري: نتنياهو محبط من خطوات ترامب في ما يتعلق بالشرق الأوسط

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر في محادثات مغلقة عن إحباطه من خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن نتنياهو قال لمقربين إن ترامب يقول الأمور الصحيحة خلال اللقاءات والاتصالات في ما يخص إيران وسوريا.

كذلك، أوضحت الصحيفة، أن نتنياهو قال لمقربين إن أفعال ترامب تتناقض ما يقوله في اللقاءات والاتصالات، كما أعرب عن قلقه من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على سوريا وسماحه لإسرائيل بفعل ما يناسبها هناك.