"وقد أعذر من أنذر".. الحوثيون يتوعدون أمريكا وإسرائيل بخيارات تصعيدية مؤثرة

صنعاء - (د ب أ)

توعدت جماعة الحوثي، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بخيارات تصعيدية عسكرية مؤثرة، في حال استمرار الغارات على اليمن.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) اليوم الأحد، إن "استمرار أمريكا في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، سيدفع اليمن للدخول في خيارات تصعيدية عسكرية مؤثرة جداً على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب، وقد أعذر من أنذر".

وأضاف البيان أن "العدوان الأمريكي يمثل انتهاكاً لسيادة اليمن وخرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة".

وأشار البيان إلى أن "العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن لن يثنيه عن موقفه الديني والأخلاقي والإنساني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة والذي سيستمر حتى إنهاء العدوان والحصار المفروض من جانب الكيان الصهيوني".

كان صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل اليوم الأحد قد سقط بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان أمكن رؤيته من صالة الركاب، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط الصاروخ، وقال في بيان مقتضب "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف".

بينما قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان مقتضب، إن الجماعة "استهدفت مطار بن جوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف سريع أن "منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ".