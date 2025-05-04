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إعلام حوثي: 3 غارات أمريكية جنوب صنعاء

10:39 م الأحد 04 مايو 2025

غارات أمريكية جنوب صنعاء

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وكالات
قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله "الحوثيين"، إن عدوانا أمريكيا بـ3 غارات استهدف منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل والعالم بأسره مهددون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإنها "لن تتسامح مع ذلك وسنتخذ إجراءات شديدة ضدهم".
وقال نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تمامًا وهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تنطلق من إيران.
وأضاف نتنياهو، "سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

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صنعاء الغارات الأمريكية اليمن الحوثيون
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