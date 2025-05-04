منظمات أممية: إسرائيل عطلت توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
10:37 م الأحد 04 مايو 2025
وكالات
قالت منظمات أممية وغير حكومية في بيان مشترك، إن إسرائيل فرضت تسليم الإمدادات الإنسانية عبر مراكزها وبشروط عسكرية، بعد إعادة فتح المعابر، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتعطيل نظام توزيع المساعدات التابع للأمم المتحدة في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن إسرائيل منعت دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة لمدة تسعة أسابيع متواصلة، ما أدى إلى توقف عمل المخابز وتجويع الأطفال، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في القطاع بات كارثيًا.
وشددت المنظمات على أنها "لن تشارك في أي خطة تتعلق بقطاع غزة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية".
قطاع غزة إسرائيل تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي
فيديو قد يعجبك: