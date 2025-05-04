جيش الاحتلال: اعترضنا 95% من الصواريخ التي أطلقها الحوثيون منذ بداية الحرب

وكالات

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، الأحد، إن تحقيقات أولية تظهر أن عدم اعتراض الصاروخ اليمني نجم عن خلل في الصاروخ الاعتراضي، مؤكدا عدم وجود إخفاق في رصد الصاروخ وأداء منظومة الدفاع والإنذار.

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن سلاح الجو اعترض منذ بداية الحرب عشرات الصواريخ من اليمن بنسبة تجاوزت 95%.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن نتائج تحقيقات سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى خلل في الصاروخ الاعتراضي وليس في بطارية منظومة "حيتس".

وأشارت البث العبرية، إلى أن نتائج تحقيق سلاح الجو تشير إلى أن منظومة ثاد الأمريكية أخطأت الصاروخ اليمني.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت قبل قليل، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد في ختام مشاورات أمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في اليمن، وذلك بعد الهجوم الحوثي على مطار بن جوريون.

وصباح اليوم الأحد، استهدف الحوثيون، مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فائق السرعة، أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة، إضافة إلى إصابة 8 إسرائيليين.

وتوعدت إسرائيل بالرد، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بسبعة أضعاف" على ‏سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون قرب مدينة تل أبيب ‏الساحلية.‏

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرة إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".