نتنياهو: نحن والعالم بأسره مهددون من الحوثيين

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والعالم بأسره مهددون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإنها "لن تتسامح مع ذلك وسنتخذ إجراءات شديدة ضدهم".

كان نتنياهو، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تمامًا وهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تنطلق من إيران.

وأضاف نتنياهو، "سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت قبل قليل، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد في ختام مشاورات أمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في اليمن، وذلك بعد الهجوم الحوثي على مطار بن جوريون.

وصباح اليوم الأحد، استهدف الحوثيون، مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فائق السرعة، أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة، إضافة إلى إصابة 8 إسرائيليين.

وتوعدت إسرائيل بالرد، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بسبعة أضعاف" على ‏سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون قرب مدينة تل أبيب ‏الساحلية.‏

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرة إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".