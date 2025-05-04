ترامب يقول إنه سيمنح تيك توك تمديدا آخر إذا لزم الأمر

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" تمديدا آخر للموعد النهائي لبيعها إلى مالك أمريكي، إذا كان ذلك ضروريا لإتمام صفقة.

وأوضح ترامب في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة (إن بي سي)، وبثت اليوم الأحد أنه يحمل "مكانا دافئا قليلا" في قلبه للتطبيق الشهير، معربا عن رغبته في إتمام صفقة تُبقي التطبيق متاحا للأمريكيين.

وكان ترامب قد مدّد بالفعل المهلة الممنوحة للشركة الأم لـ"تيك توك"، "بايت دانس" الصينية، لتصفية عملياتها في الولايات المتحدة لمدة 75 يوما إضافية في أبريل الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لشبكة (إن بي سي) إنه قد لا تكون هناك حاجة لتمديد إضافي.

وأشار سابقا إلى أن اعتراضات الصين على رسومه الجمركية الجديدة عطلت صفقة بيع فرع "تيك توك" الأمريكي، وهي صفقة يجب أن تحظى بموافقة بكين.

وكان الكونجرس قد أقر قانونا، وقعه الرئيس السابق جو بايدن، يطالب بفصل "تيك توك" عن ملكيته الصينية وإيجاد مشتر أمريكي.

ويعزو ترامب الفضل للتطبيق في مساعدته على تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب خلال حملة 2024 الانتخابية.