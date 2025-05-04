إيران تكشف عن صاروخ جديد.. ووزير دفاعها: القواعد الأمريكية هدف لنا إذا تعرضنا للاعتداء

وكالات

كشف الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن الصاروخ الباليستي "قاسم بصير" بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي، وفق ما ذكره التلفزيون الإيراني.

وأكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، أنه إذا تعرضت البلاد للهجوم وفرضت عليها الحرب، فإنها سترد بقوة وستضرب قواعد ومصالح العدو.

وأوضح نصير زاده، أن طهران ليس لديها أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لها إذا تعرضت إيران للاعتداء، مشيرا إلى أن صاروخ "قاسم بصير" مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية.