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وزير الإعلام السوداني: سنقدم أدلّتنا أمام المجتمع الدولي ضد من يقوم باستهداف بلادنا

08:34 م الأحد 04 مايو 2025

وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر

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وكالات

‏قال وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، الأحد، إن ميليشيا الدعم السريع اعتدت على مطار بورتسودان ومرافق مدنية أخرى بمسيرات استراتيجية.

‏وأكد الأعيسر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحكومة السودانية ستأخذ اعتداء الميليشيا على مطار بورتسودان على محمل الجد وهي قادرة على وقف هذا العدوان العسكري، مضيفا "سنرد الصاع صاعين على الهجوم على مطار بورتسودان ولدينا معلومات استخباراتية عن مناطق انطلاق مسيرات الميليشيا".

‏وأشار الأعيسر، إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى استسلام الميليشيا وتسليم أسلحتها، مؤكدا ان الحكومة السودانية لديها "أدلة سنقوم بتقديمها أمام المجتمع الدولي ضد من يقوم باستهداف بلادنا".

‏وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن كل ما تمتلكه الدعم السريع داخل السودان سواء كان طائرات أو مسيرات أو أسلحة استراتيجية هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش.

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وزير الإعلام السوداني الأعيسر مطار بورتسودان
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