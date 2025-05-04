لابيد يحذر: تصعيد القتال في غزة قد يهدد حياة الأسرى

وكالات

حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من أن استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية على حياة الأسرى المحتجزين هناك.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن لبيد قوله: "أخشى أن يؤدي تصعيد القتال في غزة إلى الحكم على الأسرى بالموت".

وانتقد لابيد إدارة الحرب الحالية، قائلاً: "لماذا نستدعي قوات ونُمدد الخدمة العسكرية دون تحديد هدف واضح؟ بهذه الطريقة لن ننتصر"، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للحرب بدلًا من استمرارها بشكل عشوائي يهدد حياة الجنود والأسرى معًا.