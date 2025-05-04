ترامب يتعرض لانتقادات بعد نشره صورة بالذكاء الاصطناعي باعتباره البابا

بي بي سي

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات من بعض الكاثوليكيين، بعد نشره صورة بالذكاء الاصطناعي لنفسه باعتباره بابا الفاتيكان.

وتأتي الصورة، التي نشرتها حسابات رسمية للبيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت ينعى فيه الكاثوليك البابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل/نيسان، ويستعدون لاختيار الحبر الأعظم المقبل.

واتهم المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك، ترامب، بالسخرية من العقيدة. وتأتي الصورة، بعد أيام من ممازحة ترامب صحفيين بأنه "يود أن يكون البابا المقبل".

وترامب ليس أول رئيس يُتهم بالسخرية من العقيدة الكاثوليكية، إذ أثار سلفه، جو بايدن، موجة غضب قبل عام عندما رسم إشارة الصليب خلال تجمع مؤيد لحق الإجهاض في تامبا بولاية فلوريدا.



وامتنع المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، عن التعليق على منشور ترامب خلال إفادة صحفية السبت، فيما يستعد الفاتيكان لاستضافة اجتماع مغلق لاختيار خليفة البابا فرنسيس بدءاً من يوم الأربعاء.

وتُظهر الصورة التي نشرها ترامب، مساء الجمعة، الرئيس الأمريكي مرتدياً رداء كاهن أبيض وتاجاً مدبباً، وهو الزي الذي يرتديه الأساقفة. كما يضع صليباً كبيراً حول عنقه، ويرفع إصبعه مع تعبير جاد على وجهه.

ولجأ المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك، الذي يمثل أساقفة الولاية، إلى منصة إكس لانتقاد الصورة.

وقال المؤتمر: "لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة، سيدي الرئيس".

وأضاف: "لقد دفنّا للتو البابا فرنسيس الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب خليفة جديد للقديس بطرس. لا تسخروا منا".

كما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي السابق اليساري، ماتيو رينزي، منشور ترامب.

وكتب رينزي عبر منصة إكس، باللغة الإيطالية: "هذه صورة تُسيء إلى المؤمنين، وتهين المؤسسات، وتُظهر أن زعيم العالم اليميني يستمتع بالتهريج".

لكن البيت الأبيض رفض أي مزاعم بأن الرئيس الجمهوري يسخر من البابوية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الرئيس ترامب سافر إلى إيطاليا لإظهار احترامه للبابا فرنسيس ولحضور جنازته، وقد كان مناصراً قوياً للكاثوليك وللحرية الدينية".