رئيس الأركان الإسرائيلي: نستدعي عشرات آلاف جنود الاحتياط لتوسيع العملية بغزة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن جيش الاحتلال يصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية في غزة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنه سيتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسيطر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة وتبقى فيها.

وفي سياق منفصل، قالت القناة 14، إنه تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يجتمع كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، للتصويت على ما إذا كان يتعين تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة أم لا، فيما بدأ الجيش في استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعدادًا لهجوم موسع، طبقًا لما قاله مسؤولون إسرائيليون.

وتأتي خطط توسيع العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أكثر من 18 شهرًا من الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي مطلع مارس الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بهدف الضغط على حركة حماس، مما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في القطاع البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.