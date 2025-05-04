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البرازيل: الشرطة تعتقل شخصين خططا لتفجير حفل غنائي في ريو دي جانيرو

07:30 م الأحد 04 مايو 2025

الشرطة البرازيلية

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ريو دي جانيرو - (أ ب)
أعلنت الشرطة البرازيلية، أنها أحبطت مخططا لتفجير حفل ليدي جاجا في ريو.
وقالت السلطات اليوم الأحد، إنها اعتقلت شخصين على خلفية الهجوم المخطط له وهما – ما يشتبه أنه زعيم المجموعة بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة في ولاية ريو جراندي دو سول الواقعة جنوبي البلاد، ومراهق بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال في ريو.
وأفادت السلطات بأن الشرطة داهمت مواقع 15 مشتبها بهم في عدة ولايات في البرازيل وصادرت هواتف وأجهزة إلكترونية أخرى.

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الشرطة البرازيلية تفجير حفل غنائي ريو دي جانيرو
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