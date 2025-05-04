زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله: "نعتقد أن وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، ذكر زيلينسكي، في منشور عبر "تلجرام"، أن أوكرانيا ستفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف الدول والهيئات الخارجية التي تدعم روسيا، وتمكنها من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وكتب في منشوره: "نعمل حاليًا على إعداد حزم عقوبات جديدة، تتركز بشكل خاص على الكيانات والآليات في دول ثالثة تساهم للأسف في تمكين روسيا من تجاوز بعض العقوبات المفروضة عليها".

إلا أن الرئيس الأوكراني لم يحدد في منشوره الدول المعنية بهذه الإجراءات، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها قيد الدراسة.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن لا تسعى حاليًا لتوسيع نطاق العقوبات ضد موسكو، تفاديًا لإعاقة جهود التوصل إلى تسوية سلمية.

وتعثرت المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة تعنت موسكو بشرطها الأساسي وهو "الاعتراف الدولي بالمناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها"، وتعنت كييف برفض هذا الشرط، مؤكدة أن السيادة الأوكرانية على جميع الأراضي "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، الأحد، إن السلام بين روسيا وأوكرانيا قد لا يكون قابلًا للتحقيق لكن التوصل لاتفاق قد يكون قريبًا.

وأوضح ترامب، أنه قد يأتي وقت يعلن فيه ترك التفاوض بين روسيا وأوكرانيا وقد يكون هناك شيء لا يستطيع فعله، مضيفًا "هناك طرف أقرب من الثاني للاتفاق ولا أريد أن أكشف عنه".