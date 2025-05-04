مسؤولون أمريكيون: واشنطن ستنقل نظام "باتريوت" من إسرائيل إلى أوكرانيا

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إن نظام دفاع جوي من طراز "باتريوت" كان في إسرائيل سيرسل إلى أوكرانيا بعد تجديده.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن الحلفاء الغربيين يبحثون تفاصيل تقديم ألمانيا أو اليونان نظاما آخر لأوكرانيا.

وفي أواخر يناير الماضي، قال موقع "أكسيوس"، إن الجيش الأمريكي بدأ في نقل ما يقرب من 90 صاروخا اعتراضيا من طراز "باتريوت" من مخازن إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إسرائيل توقفت عن تشغيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أبريل عام 2024، موضحا أن النظام الدفاعي الأمريكي بات أقل أهمية بالنسبة لتل أبيب بعدما طوّرت أنظمة دفاعية خاصة بها وبدأت في استخدام المنظومة الأمريكية للتدريب أو تركها في المخازن.

وكشفت مصادر لـ"أكسيوس"، أن مسؤولين أوكرانيين تواصلوا مع واشنطن، بعدما أعلنت إسرائيل توقفها عن استخدام "باتريوت"؛ لمناقشة مسألة نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا بعد تحديثها في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن إسرائيل ظلت تماطل في اتخاذ قرار بشأن نقل تلك الذخائر الدفاعية إلى أوكرانيا؛ خوف من رد فعل روسي ربما يتمثل في تزويد إيران بأسلحة أكثر تطورا.