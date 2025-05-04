إسرائيل تقرر الرد على استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون

وكالات

أفادت القناة 15 الإسرائيلية، بأن المشاورات الأمنية التي ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسفرت عن قرار بالرد على هجوم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، على مطار بن جوريون.

وصباح اليوم الأحد، استهدف الحوثيون، مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فائق السرعة، أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة، إضافة إلى إصابة 8 إسرائيليين.

وتوعدت إسرائيل بالرد، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بسبعة أضعاف" على ‏سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون قرب مدينة تل أبيب ‏الساحلية.‏

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرة إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".