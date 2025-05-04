ترامب: لا أهدد بالخيار العسكري للاستيلاء على جرينلاند لكنني لا أستبعد أي شيء

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لا يقول إنه سيلجأ إلى الخيار العسكري للاستيلاء على جرينلاند لكنه لا يستبعد أي شيء.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى جرينلاند من أجل الأمن الدولي، وفق تعبيره.

وفي أواخر أبريل الماضي، قال رئيس وزراء جرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن، إن التصريحات الأمريكية بشأن الجزيرة الغنية بالمعادن في المنطقة القطبية الشمالية تفتقر إلى الاحترام، مؤكدا أن جرينلاند "لن تكون يوما قطعة أرض يمكن شراؤها من قبل أي كان".

وقال نيلسن في مؤتمر صحفي عُقد في "مارينبورج" المقر الصيفي الرسمي لرئيسة الوزراء في لينجبي، الواقعة على بعد 12 كيلومترا (8 أميال) شمال كوبنهاجن، إن "كلام الولايات المتحدة لم يكن محترما".

وأضاف: "الكلمات المستخدمة لم تكن محترمة، ولهذا السبب نحتاج في مثل هذا الوضع أن نقف صفا واحد".

ومؤخرا اتفقت الأحزاب السياسية في جرينلاند، التي تميل نحو الاستقلال التام عن الدنمارك منذ سنوات، على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة ذات قاعدة عريضة في مواجهة أطماع ترامب في الجزيرة.

وقالت حكومة جرينلاند إن زيارة نيلسن التي تستمر ثلاثة أيام، والتي بدأت أمس السبت، تهدف إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.