ترامب: لا مانع من الطاقة النووية المدنية لإيران بشرط إنهاء برنامجها العسكري

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "أن بي سي" اليوم الأحد، إنه مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي لامتلاك الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الطاقة المدنية غالبًا ما تؤدي لاحقًا إلى حروب عسكرية".

ويُشار إلى أن ترامب، أكد أن الهدف وراء المحادثات التي تجريها واشنطن مع طهران يتمثل في التفكيك الكامل لبرنامج إيران النووي.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أوضح في وقت سابقٍ من اليوم، أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، و"لا تتفاوض من منطلق ضعف".

تأتي هذه التصريحات، بعد تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي كانت مقررة أمس السبت في العاصمة الإيطالية روما، لأسباب قالت سلطنة عمان، التي ترعى المحادثات، إنها تقنية ولوجستية.

لكن رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمدمهدي شهرياري، أن سبب التأجيل قد يعود إلى "تحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وعقد الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، ثلاث جولات من المباحثات غير المباشرة برعاية سلطنة عمان.

وعُقِدتا جولتين في العاصمة العمانية مسقط منذ 12 أبريل الماضي، وواحدة في العاصمة الإيطالية روما وسط أجواء إيجابية، بحسب ما أكده آنذاك الوفدان الأمريكي والإيراني.