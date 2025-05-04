انقلاب قاربين على متنهما 70 شخصا في نهر بجنوب غربى الصين

(أ ب)

انقلب قاربان على متنهما نحو 70 شخصا في نهر وو بمقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين بعد ظهر اليوم الأحد، ما أدى إلى فقدان حوالي 20 شخصا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، تمكن رجال الإنقاذ حتى مساء اليوم الأحد من إخراج 50 شخصا من المياه، فيما استمرت عمليات البحث عن المفقودين في منطقة "تشيانشي" بمقاطعة قويتشو حتى وقت متأخر من المساء.

وقع الحادث بعد أن ضربت المنطقة عاصفة مفاجئة مصحوبة بالأمطار والبرد ورياح قوية، ما تسبب في انقلاب القاربين في نهر وو، وهو أحد روافد نهر اليانجتسي، ثاني أطول نهر في الصين.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، ظهر رجل وهو يؤدي الإنعاش القلبي الرئوي لشخص ملقى على أحد القوارب. كما ظهر الجزء السفلي لأحد القاربين المنقلبين بينما كان ينجرف مقلوبا في النهر.

وقال شاهد عيان لصحيفة "بكين نيوز" المدعومة من الدولة إن المياه كانت عميقة، إلا أن بعض الأشخاص تمكنوا من السباحة إلى بر الأمان. وأضاف أن العاصفة كانت مفاجئة وأن ضبابا كثيفا حجب رؤية سطح النهر.