قطر : استهداف المرافق الحيوية في السودان تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة

وكالات

أدانت قطر، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في مدينتي كسلا وبورتسودان بالسودان ، واعتبرته عملًا منافيًا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم الأحد، رفض الدوحة القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، ودعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن اليوم الأحد، استهداف طائرات مسيرة عددًا من المنشآت في منطقة بورتسودان منها قاعدة جوية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، العميد ركن نبيل عبدالله، إن "العدو (ميليشيا الدعم السريع) استهدف صباح اليوم، 4 مايو 2025، قاعدة عثمان دقنة الجوية، ومستودعاً للبضائع، وعدداً من المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بطائرات مسيرة انتحارية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) الرسمية.

وأضاف: "تمكنت مضاداتنا الأرضية من إسقاط عدد منها، في حين تسببت بعض المسيرات بأضرار محدودة، تمثلت في إصابة مخزن للذخيرة بقاعدة عثمان دقنة الجوية، ما أدى إلى حدوث انفجارات متفرقة دون تسجيل أي إصابات بين الأفراد".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 قتالًا بين الجيش السودان وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل قرابة 24 ألف شخص على الأقل وتشريد نحو 14 مليون شخص داخليًا وخارجيًا وانتشار المجاعة في البلاد.