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تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل جنود في رفح بكمين للمقاومة

05:38 م الأحد 04 مايو 2025

أرشيفية

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وكالات
قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تحقيق أولي بشأن الحدث في رفح، الأحد، إن قوة من لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي رصدت فتحة نفق في مبنى وطلبت قصفه جويا لكن الغارة الجوية استهدفت مبنى مقابلا عن طريق الخطأ.
وأشار التحقيق الأولي، إلى أن قوة من سلاح الهندسة "يهلوم" دخلت المبنى وتم تفعيل عبوة ناسفة كبيرة تسببت بمقتل اثنين من الجنود وعدد من المصابين بينهم إصابات بالغة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، إن عناصرها تمكنوا أمس السبت، من استدراج قوة هندسية بجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نفق مفخخ في كمين مركب بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت القسام، إلى أن مجاهديها اشبتكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية وأجهزوا على عدد منهم من مسافة الصفر، موضحة أنه فور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
وذكرت القسام، أن مجاهديها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى.

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