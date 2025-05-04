لبنان: حماس سلمتنا مطلق الصواريخ على إسرائيل من أراضينا

(وكالات)

أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الأحد، توقيف شخص يُشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تاريخي 22 و28 مارس 2025.

وذكرت المديرية في بيان أن عملية التوقيف جرت عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بعد تنسيق أمني بين مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام مع حركة حماس المقاومة الإسلامية (حماس) التي قامت بتسليم المشتبه به، وذلك "تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع وقرارات الحكومة اللبنانية التي شددت على رفض استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة تمس الأمن القومي أو تنتهك السيادة" بحسب بيان الجيش اللبناني.

وبحسب البيان، فإن الموقوف (م.غ.) سُلم إلى الجهات القضائية المختصة، وبدأ التحقيق معه بإشراف النيابة العامة، وسط تأكيدات على أن السلطات اللبنانية ستتخذ "أقصى التدابير والإجراءات" لردع أي محاولات لجرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية.