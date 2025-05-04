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بعد استدراجهم.. المقاومة: فجّرنا مدخل نفق بقوة إسرائيلية واستهدفنا دبابتين في رفح

05:01 م الأحد 04 مايو 2025

حماس

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وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأحد، إن عناصرها تمكنوا أمس السبت، من استدراج قوة هندسية بجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نفق مفخخ في كمين مركب بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت القسام، إلى أن مجاهديها اشبتكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية وأجهزوا على عدد منهم من مسافة الصفر، موضحة أنه فور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وذكرت القسام، أن مجاهديها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى.

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