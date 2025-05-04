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نتنياهو: حرب غزة ستنتهي عندما نحقق نصرًا مطلقًا

04:49 م الأحد 04 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لديها خطة بشأن قطاع غزة "تقوم على الحسم وعدم بقاء حركة حماس"، مؤكدًا أن الحرب في غزة ستنتهي عندما يحقق جيش الاحتلال نصرًا كاملًا ومطلقًا.

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، "الضغط العسكري نجح وسينجح حتمًا في إعادة الأسرى، نركز على إعادة الأسرى وإخضاع حماس".

وتابع: "من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية"، موضحًا أن إسرائيل أعادت 80% من الأسرى وستعيد الباقين عبر استمرار الضغط العسكري.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "الدعوات إلى العصيان تشجع أعداءنا ومن يهتم بأمر الدولة لا يدعو إلى ذلك".

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطاع غزة الحرب في غزة جيش الاحتلال
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