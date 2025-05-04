مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية توقف رحلاتها من وإلى إسرائيل

فرانكفورت - (د ب أ)

بسبب خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران إيقاف رحلات كل شركات المجموعة من وإلى مدينة تل أبيب.

وإلى جانب الشركة المركزية "لوفتهانزا"، تضم المجموعة الألمانية شركات "سويس إير" السويسرية و"أوستريان إيرلاينز" النمساوية، و"بروسلز إيرلاينز" البلجيكية، و"يورووينجز" الألمانية، كما يسري الإيقاف أيضا على شركة "لوفتهانزا كارجو" للشحن الجوي.

وقال متحدث باسم "لوفتهانزا" إن إيقاف الرحلات من وإلى إسرائيل سيستمر حتى يوم السادس من مايو الجاري.

وكانت الشركة المركزية "لوفتهانزا" وشركة "سويس إير" أعلنتا في وقت سابق من اليوم عن إيقاف الرحلات من وإلى إسرائيل.

وذكرت الشركتان اليوم الأحد، أن هذا الإجراء سيستمر حتى السادس من مايو الجاري، وأشارتا إلى أنه سيتم إخطار المسافرين المتضررين وتحويل حجوزاتهم إلى رحلات بديلة إن وُجدت.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهدفت، ولأول مرة، محيط مطار بن جوريون في تل أبيب في هجوم صاروخي على إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع انفجار بالقرب من المطار. ووفقًا لخدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، فإن الهجوم أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وهددت إسرائيل برد قاسٍ.