نتنياهو: عملنا ضد الحوثيين في الماضي وسنعمل في المستقبل بالتنسيق مع أمريكا

وكالات

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جماعة الحوثي، بعد سقوط صاروخ من اليمن بمحيط مطار بن غوريون منذ ساعات.

وأوضح نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "نتحرك ضدهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.. لقد تحركنا ضدهم في الماضي، وسنتحرك ضدهم في المستقبل، وسنوجه لهم المزيد من الضربات القاضية"، مضيفًا: " العمل ضد الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد دعا إلى اجتماع أمني عاجل مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب استهداف مطار بن جوريون بصاروخ يمني.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن صاروخًا قادمًا من اليمن سقط في محيط مطار بن غوريون، ما أسفر عن عدة إصابات.