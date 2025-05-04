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زعيم حزب المعارضة التركي يعلق على حادث الاعتداء عليه: اللكمة تزيد من عزيمتنا

04:00 م الأحد 04 مايو 2025

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا

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وكالات

علق رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، أوزغور أوزال، على حادث الاعتداء الذي تعرض له، قائلًا: "اللكمة التي تلقيناها لا تمسنا ولا تؤذينا بل تزيد من عزيمتنا على القتال".

وأضاف أوزال، "لو كانت التهديدات والهجمات قد أرهبتنا لما خاطرنا بحياتنا وسعينا إلى رئاسة الحزب الذي أسس الجمهورية".

وتعرض زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض في تركيا، أوزغور أوزيل، اليوم الأحد، لاعتداء من قِبل رجل مجهول أثناء مغادرته فعالية في مدينة إسطنبول.


وقالت وزارة الداخلية التركية، إنها اعتقلت الجاني، فيما لا تزال دوافع فعلته مجهولة.

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حزب الشعب الجمهوري تركيا أوزغور أوزال حزب المعارضة التركي
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