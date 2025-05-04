زعيم حزب المعارضة التركي يعلق على حادث الاعتداء عليه: اللكمة تزيد من عزيمتنا

وكالات

علق رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، أوزغور أوزال، على حادث الاعتداء الذي تعرض له، قائلًا: "اللكمة التي تلقيناها لا تمسنا ولا تؤذينا بل تزيد من عزيمتنا على القتال".

وأضاف أوزال، "لو كانت التهديدات والهجمات قد أرهبتنا لما خاطرنا بحياتنا وسعينا إلى رئاسة الحزب الذي أسس الجمهورية".

وتعرض زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض في تركيا، أوزغور أوزيل، اليوم الأحد، لاعتداء من قِبل رجل مجهول أثناء مغادرته فعالية في مدينة إسطنبول.



وقالت وزارة الداخلية التركية، إنها اعتقلت الجاني، فيما لا تزال دوافع فعلته مجهولة.