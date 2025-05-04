أردوغان يهاتف زعيم أكبر حزب معارض في تركيا ليطمئن عليه بعد تعرضه للاعتداء

وكالات

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يهاتف رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، ليطمئن عليه بعد تعرضه لاعتداء.

وبحسب الرئاسة التركية، أكد أردوغان، أنه يتابع عن كثب حادثة الاعتداء على أوزيل، وعزمه كشف جميع جوانبها.

وفي السياق ذاته، أدان وزير العدل التركي يلماز تونج، بشدة الهجوم الفعلي ضد رئيس "حزب الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال تونج، إن النيابة العامة في إسطنبول باشرت على الفور التحقيق في "الهجوم الدنيء" على أوزال، وتم القبض على المشتبه به.

كما علق وزير الداخلية التركي علي يرليقايا، على الاعتداء، قائلًا إن "أي نوع من الهجوم أو محاولة العنف لإزعاج سلام مجتمعنا سيقابل بالعقوبة التي يستحقها أمام القانون".

وأدان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بشدة "الهجوم الشنيع" ضد أوزغور أوزال.

وتعرض زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض في تركيا، أوزغور أوزيل، اليوم الأحد، لاعتداء من قِبل رجل مجهول أثناء مغادرته فعالية في مدينة إسطنبول.

وقالت وزارة الداخلية التركية، إنها اعتقلت الجاني، فيما لا تزال دوافع فعلته مجهولة.