بينهم دول عربية.. الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى 21 دولة

(وكالات)

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا جديدًا لمواطنيها بعدم السفر إلى 21 دولة حول العالم بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة، حيث أضافت واشنطن كوريا الشمالية وبوركينا فاسو إلى قائمة الدول التي تشكل تهديدات محتملة.

وبحسب بيان الوزارة، تم إدراج كوريا الشمالية بسبب "الخطر الجسيم والمستمر للاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة أو الاحتجاز التعسفي" للمسافرين الأمريكيين.

أما بوركينا فاسو فقد تم تحذير الأمريكيين من زيارتها بسبب "تفشي أعمال الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف" في البلاد، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتستخدم وزارة الخارجية الأمريكية نظامًا من أربع مستويات لتحذيرات السفر، يبدأ من "اتخاذ احتياطات طبيعية" وصولًا إلى "لا تسافر"، وهو أعلى مستوى تحذيري.

وتشمل القائمة الحالية أيضًا دولًا أخرى تشهد اضطرابات أمنية، مثل اليمن، والصومال وإيران، جنوب السودان، وسوريا، والسودان ومالي والعراق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، لبنان، جمهورية إفريقيا الوسطى، بيلاروسيا، أوكرانيا، وروسيا وفنزويلا، هايتي، ليبيا، وميانمار.

وفي الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، على الرغم من أن مستوى التحذير العام للبلاد ما زال عند المستوى الثاني.