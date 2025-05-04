واشنطن بوست: إدارة ترامب لم تضع المدنيين في الحسبان خلال قصف صعدة باليمن



وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه بناءًا على تحليلها لصور غارة شنها الطيران الأمريكي يوم الاثنين الماضي على اليمن؛ ظهر مقتل وإصابة العشرات في مبنى تقول جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن إنه مركز احتجاز مهاجرين.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن لم تظهر أي معدات أو زي عسكري في الصور التي راجعتها لآثار القصف الأمريكي على مدينة صعدة اليمنية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن محللين ومسؤولين أمريكيين، قولهم إن غارة يوم الاثنين الماضي تدل أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعطِ الأولوية لتقليل الخسائر المدنية في حملتها الجوية المستمرة ضد الحوثيين.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الحملة للصحيفة، طلب عدم الكشف عن هويته: "تُظهر هذه الضربة تحديدًا، والحملة في اليمن عمومًا، بوضوح تساهلًا أكبر تجاه الضحايا المدنيين مقارنةً بما شوهد سابقًا في اليمن، وحتى في الحروب ضد داعش".

وأفادت الصحيفة، بأن الغارة الجوية الأمريكية في اليمن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وإصابة نحو 32 آخرين في مجمع يديره الحوثيون.

ومن جانبها، تقول جماعة الحوثي، إن 68 شخصًا على الأقل قُتلوا وجُرح العشرات بغارة أمريكية على سجن يُحتجز فيه مهاجرون أفارقة، وفق ما نقلته "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة، إلى أن القيادة المركزية، المُشرفة على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، لم تُفصح عن الأهداف التي استهدفتها في الغارة الأخيرة، لكنها "على دراية بالحديث عن سقوط ضحايا مدنيين" وتُقيّمها.

وقالت "واشنطن بوست"، إنه لم يتسن تحديد الوظائف الحالية للمجمع الواقع في شمال غرب اليمن بشكل مستقل، إلا أن الأمم المتحدة قد وصفته بأنه كان يضم في السابق ثكنة عسكرية، ومؤخرًا مركزًا لاحتجاز المهاجرين.

ويوم الاثنين الماضي، شن الطيران الأمريكي غارة جوية على مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين باليمن، في أعقاب ما وصفته قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، بأنه غارة جوية أمريكية أودت بحياة 68 شخصًا في أعنف هجوم خلال 6 أسابيع.