إعلان

صحة غزة: ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 52 ألف شهيد

03:00 م الأحد 04 مايو 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 125 آخرين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت صحة غزة في بيانها الإحصائي اليومي، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52,535 شهيدا و118,491 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أوضحت الوزارة، أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس الماضي بلغت 2436 شهيدا و6,450 إصابة، لترتفع حصيلة الضحايا بذلك إلى أكثر من 171 ألف شهيد وجريح.

ولا يزال عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوتين: لا حاجة لاستخدام النووي في أوكرانيا حاليا ونأمل ألا نحتاج إليه

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات