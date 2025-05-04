صحة غزة: ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 52 ألف شهيد

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 125 آخرين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت صحة غزة في بيانها الإحصائي اليومي، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52,535 شهيدا و118,491 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أوضحت الوزارة، أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس الماضي بلغت 2436 شهيدا و6,450 إصابة، لترتفع حصيلة الضحايا بذلك إلى أكثر من 171 ألف شهيد وجريح.

ولا يزال عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.