وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق

كتبت- أسماء البتاكوشي:



استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد 4 مايو 2025، السيد فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي جدّد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق، مشيدًا بما شهدته العلاقات بين القاهرة وبغداد من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية. وأكد عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق ومتابعة برامج التعاون المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين.



وتناول اللقاء ملفات التعاون في مجالات الربط الكهربائي، والبنية التحتية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وبناء القدرات، ودعم السياحة، إضافة إلى تشجيع الشركات المصرية على العمل في العراق وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات شملت أيضًا الترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد في 17 مايو الجاري، إلى جانب بحث آليات التعاون الثلاثي مع الأردن.



كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الوضع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ودعم الخطة العربية لإعادة الإعمار، والمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته للتعافي المبكر في القطاع. وشمل النقاش أيضًا الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث عبّر الجانبان عن توافق رؤاهما تجاه مختلف القضايا، وأكدا التزامهما المشترك بدعم أمن واستقرار المنطقة.