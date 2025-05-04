السعودية تطالب بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب البلاد المزيد من المعاناة

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان، مشددة على أنه يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وذلك تعليقاً على الضربات التي طالت مطارات سودانية عبر مسيرات انتحارية.

طالبت وزارة الخارجية السعودية في منشور لها على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأحد، بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب البلاد وشعبها المزيد من المعاناة والدمار.

وجددت المملكة تأكيدها بأن الحل للأزمة سياسي سوداني- سوداني، يحترم سيادة ووحدة البلاد ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

كما أكدت المملكة رفضها لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) في 11 مايو 2023.

https://x.com/KSAMOFA/status/1918979593244991879