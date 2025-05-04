رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان في أبوظبي التطورات الإقليمية والدولية

أبوظبي - (د ب أ)

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، خلال لقائهما اليوم الأحد في أبوظبي، العلاقات "الأخوية" وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام )، استعرض الطرفان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأقام رئيس الإمارات مأدبة غداء تكريماً لأمير قطر والوفد المرافق.

وكان الشيخ تميم وصل ، في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي، في زيارة للإمارات، حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.